Путин рассказал о дефиците бюджета в этом году

В пятницу, 23 декабря, во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что дефицит бюджета в этом году будет приемлемым.

Предполагается, что дефицит бюджета РФ увеличится до 3,7% ВВП в 2016 году (в прошлом году данный показатель составлял 2,6%). По словам Владимира Путина, этот уровень является приемлемым, поскольку в настоящий момент сохраняется положительный баланс внешней торговли.

Президент РФ подчеркнул, что в этом году выросли золотовалютные резервы, а это по-настоящему хорошая "подушка безопасности".