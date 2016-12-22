СРОЧНО
|20:45  Дочь Дональда Трампа пострадала за отца |20:07  Чемпионат по фигурному катанию открыли живые пингвины |19:07  У российской энергетики 4 проблемы, и Дмитрий Медведев их назвал |17:37  В Африке крокодил съел трех братьев, которые хотели его изнасиловать |16:56  Россия заплатит Боснии и Герцеговине 125 миллионов долларов |16:10  Один из киевских райсудов постановил обыскать Путина |15:48  Скончался внук Сталина |15:01  Четверо детей обнаружены замерзающими в сарае в цыганском таборе |14:26  Опубликовано видео взрыва в метро “Коломенская” (ВИДЕО) |13:27  Знаменитый певец помог утихомирить дебошира в самолете |12:48  Кандидат в президенты Франции заявила о желании отменить антироссийские санкции |12:27  В Пензе на помойку выбросили живого крокодила |11:36  Вавжик подтвердил информацию о своём бое с Уордом |11:17  Число погибших от отравления “Боярышником” превысило 70 человек |10:43  Названа предварительная причина взрыва в московской подземке |10:13  В переходе у станции московского метро прогремел взрыв |09:39  В Крыму хотят предложить ООН резолюцию против Украины |09:11  В Иркутске произошло смертельное отравление контрафактной водкой |09:05  Русский биатлон на грани катастрофы |09:04  Ба! Знакомые всё лица! |09:03  Что случилось с Юлией Липницкой? |09:03  Поветкин снова попался на допинге, но вышел на ринг |09:01  Кубок Первого канала испортил… Первый канал |08:44  Народ потянулся к банкам |08:22  Появились подробности трагедии в московском метро |08:10  Расследовать преступления в Сирии будет новая структура ООН |07:55  Китай хочет укрепить антитеррористическое сотрудничество с РФ |07:33  На серой ветке московского метро произошел инцидент с пассажиром |07:13  Названа сумма, которую Япония в 2017 году потратит на сотрудничество с РФ |21.12 22:10  Украина запретила зону свободной торговли с Россией еще на год

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Экономика

Россия заплатит Боснии и Герцеговине 125 миллионов долларов

22 декабря 2016, 16:56 [ «АН-онлайн» ]

Россия заплатит Боснии и Герцеговине 125 миллионов долларов
pixabay.com
Россия погашает старый долг по торговле между СССР и Югославией. Последней частью этого долга и станут $125 млн, которые примет Босния и Герцеговина, которая находятся на землях прежней Югославии.
 
Постановление о погашении долга СССР перед Югославией (СФРЮ) подписал 22 декабря глава кабинета министров России Дмитрий Медведев, пишет forbes.ru.
 
Сообщается, что после выплаты Россией $125,158 миллионов Боснии и Грецеговине упомянутое государство откажется от всех финансовых претензий к РФ. Известно, что деньги перечислят одним платежом в течение 45 дней после того, как вступит в силу межправительственное соглашение.
 
Читайте также:
 
 
 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Происшествия

Дочь Дональда Трампа пострадала за отца

Дочь Дональда Трампа пострадала за отца

Дочь сорок пятого президента США Дональда Трампа стала жертвой оскорблений. Пострадала Иванка Трамп за взгляды своего отца, которые не понравились буному пассажиру авиалайнера и противнику Трампа.

//В мире

Посол Украины объяснил, зачем поддержал издевательства над жертвами «Боярышника»

Посол Украины объяснил, зачем поддержал издевательства над жертвами «Боярышника»

Андрей Олефиров выложил в Сеть снимки акции, которая прошла у российского диппредставительства на Украине якобы в память о погибших от отравлений «Боярышником». На самом деле она носила издевательский характер.

//Экономика

У российской энергетики 4 проблемы, и Дмитрий Медведев их назвал

У российской энергетики 4 проблемы, и Дмитрий Медведев их назвал

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев обозначил основные направления развития отечественной энергетики до 2035 года. Основных направлений развития топливно-энергетического комплекса четыре.

//В мире

Лукашенко подарил экс-президенту Украины красного петуха

Лукашенко подарил экс-президенту Украины красного петуха

Белорусский лидер и Леонид Кучма поздравили друг друга с Новым годом. Александр Лукашенко подарил бывшему президенту Украины плюшевого петуха. Кучма, в свою очередь, преподнес сборник трудов Никколо Макиавелли.

//Криминал

Под Москвой ФСБ задержала семерых террористов

Под Москвой ФСБ задержала семерых террористов

Члены террористической банды были тщательно законспирированы, но это им не помогло. ФСБ при поддержке сотрудников полиции и Росгвардии задержали 22 декабря семерых террористов в Подмосковье.

//Происшествия

Опубликовано видео взрыва в метро “Коломенская” (ВИДЕО)

Опубликовано видео взрыва в метро “Коломенская” (ВИДЕО)

В интернете опубликовано видео сегодняшнего взрыва на станции "Коломенская" столичной подземки, в результате которого ранения получили семь человек. Из них четверо в данный момент находятся в больнице.

//Наука

Специалисты выяснили, зачем еще нужен секс

Специалисты выяснили, зачем еще нужен секс

Еще одно полезное свойство секса обнаружили специалисты из Университета Стерлинга (Шотландия). Оказалось, что это не только приятно, но еще и для здоровья полезно, поскольку укрепляет иммунитет.

//Спорт

Чемпионат по фигурному катанию открыли живые пингвины

Чемпионат по фигурному катанию открыли живые пингвины

Турнир по фигурному катанию на стадионе "Трактор" в Челябинске открылся необычно: в церемонии приняли участие пингвины. Обитатели Антарктиды не случайно появились на арене, ранее они стали символами чемпионата.

//Происшествия

Знаменитый певец помог утихомирить дебошира в самолете

Знаменитый певец помог утихомирить дебошира в самолете

Известный американский певец Ричард Маркс оказался участником неприятного инцидента на борту самолета. Во время полета один из пассажиров, принявший рюмку-другую спиртного, закатил скандал, переросший в драку.

//В мире

Госдума: запрос Киева о доступе в администрацию Путина – политический фейк

Госдума: запрос Киева о доступе в администрацию Путина – политический фейк

Парламентарии оценили постановление украинских слуг Фемиды. Согласно решению киевского суда, РФ должна предоставить доступ следователям «незалежной» к вещам и документам в здании администрации Путина.

//Криминал

В Твери мужчина с ножом напал на школьницу

В Твери мужчина с ножом напал на школьницу

Пятнадцатилетняя девочка чудом осталась жива, сейчас ей ничего не угрожает. На школьницу среди бела дня напал неизвестный мужчина с ножом. Девочка получила один удар, но смогла вырватьяс и убежать.

//Новости ADWILE

//Общество

В правительстве снова придумали, что запретить в результате инцидента

В правительстве снова придумали, что запретить в результате инцидента

О том, что аптечную настойку боярышника и валокордин будут продавать только в аптеках и только по рецептам, заявил сегодня вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин, курирующий торговлю алкоголем.

//В мире

Минск выразил протест России

Минск выразил протест России

МИД Белоруссии вызвал советника-посланника посольства РФ. Во время встречи с Вадимом Гусевым было сказано, что Минск заявляет протест России. Белоруссия объяснила, чем вызвано такое решение.

//Криминал

В Казани пьяный водитель въехал в здание аэропорта (ВИДЕО)

В Казани пьяный водитель въехал в здание аэропорта (ВИДЕО)

Минувшей ночью в аэропорту Казани произошел инцидент, который мог бы привести к многочисленным жертвам, случись он днем. Пьяный водитель, уходя от погони ДПС, протаранил здание аэропорта насквозь.

//Общество

МИД РФ прокомментировал исключение Савченко из делегации Украины

МИД РФ прокомментировал исключение Савченко из делегации Украины

Официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала, что она думает по поводу решения Верховной Рады. Она отметила, что не понимает, почему безмолвствует ПАСЕ, которая так ратовала за Савченко.

//Политика

Правительство Пермского края отправлено в отставку

Правительство Пермского края отправлено в отставку

Главу региона не устраивает его команда, и он решил все кардинально поменять. 22 декабря правительство отправлено в отставку, а кабинет министров Пермского края возглавит сам Виктор Басаргин.

//В мире

Неизвестный напал на экс-премьера Франции и обсыпал его мукой (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестный напал на экс-премьера Франции и обсыпал его мукой (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел в Страсбурге, куда Мануэль Вальс прибыл для встречи со своими сторонниками. Неизвестный подбежал и обсыпал экс-премьера мукой. При этом он сообщил, зачем это сделал. Очевидцы сняли видео.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

Дутерте назвал «идиотом» Верховного комиссара ООН по правам человека

Дутерте назвал «идиотом» Верховного комиссара ООН по правам человека

Таким образом филиппинский лидер отреагировал на заявление Зейда Раада аль-Хусейна о том, что необходимо провести расследование после признания Дутерте в убийствах подозреваемых в наркопреступлениях.

//Криминал

Заместитель главы Великого Новгорода заподозрен в педофилии

Заместитель главы Великого Новгорода заподозрен в педофилии

Чиновник администрации Великого Новгорода Вадим Фадеев курировал вопросы культуры и молодежной политики, а подозревается в развратных действиях в отношении несовершеннолетних и распространении порнографии.

//Общество

Отец Карауловой рассказал о своем отношении к приговору суда

Отец Карауловой рассказал о своем отношении к приговору суда

Экс-студентке МГУ назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы за попытку примкнуть к ИГ (организация, запрещенная на территории РФ). Отец Варвары Карауловой прокомментировал вердикт суда.

//Происшествия

В Африке крокодил съел трех братьев, которые хотели его изнасиловать

В Африке крокодил съел трех братьев, которые хотели его изнасиловать

Братья не были извращенцами: вступить в половую связь с крокодилом им приказал шаман, а воля шамана для мужчин Южно-Африканского региона - святое. Крокодил колдуну не подчиняется и потому был против.

//Криминал

Экс-глава Госкомпечати оштрафован за призывы к насилию

Экс-глава Госкомпечати оштрафован за призывы к насилию

Бывший глава Госкомпечати Борис Миронов выплатит государству штраф в размере 100 тысяч рублей за призывы к крайним мерам в отношении евреев в его книге «Битва с игом иудейским». Такое решение принял суд.

//В мире

Глава ЛНР: на совести Порошенко 150 раненых и убитых под Дебальцево солдат ВСУ

Глава ЛНР: на совести Порошенко 150 раненых и убитых под Дебальцево солдат ВСУ

Игорь Плотницкий рассказал, какие потери понесли украинские военные, пытаясь прорвать позиции защитников народной республики. По его словам, под Дебальцево примерно сто пятьдесят солдат ВСУ были ранены и убиты.

//Новости партнеров

//Культура

Владимир Спиваков и звезды конкурса имени П.И. Чайковского

Владимир Спиваков и звезды конкурса имени П.И. Чайковского

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России всегда внимательно следят за главным музыкальным состязанием страны – Международным конкурсом имени П.И. Чайковского. Маэстро не раз поставлял на конкурс «ценные кадры», поддерживал будущих конкурсантов, предоставляя им возможность «обыграться» на сцене, а также содействовал дальнейшему продвижению лауреатов, приглашая к участию в своих проектах. На сцену Светлановского зала Дома музыки 22 декабря в 19.00 выйдут два ярких незаурядных исполнителя, получивших премии на юбилейном, XV конкурсе. Это пианист из России Даниил Харитонов и скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан.

//Криминал

Адвокат Карауловой обжаловал вынесенный ей приговор

Адвокат Карауловой обжаловал вынесенный ей приговор

Немногим ранее стало известно, что московский окружной суд признал бывшую студентку МГУ Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к запрещенной в России группировке “Исламское государство”.

//Экономика

Россия заплатит Боснии и Герцеговине 125 миллионов долларов

Россия заплатит Боснии и Герцеговине 125 миллионов долларов

Россия погашает старый долг по торговле между СССР и Югославией. Последней частью этого долга и станут $125 млн, которые примет Босния и Герцеговина, которая находятся на землях прежней Югославии.

//В мире

В КНДР предупредили, что новые санкции ООН неизбежно приведут к войне

В КНДР предупредили, что новые санкции ООН неизбежно приведут к войне

В конце ноября Совет безопасности ООН принял очередную резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после того, как Пхеньян провел испытание ядерного оружия. МИД КНДР назвал это объявлением войны.

//В мире

Рада признала Савченко опасной и исключила из делегации в ПАСЕ

Рада признала Савченко опасной и исключила из делегации в ПАСЕ

Парламентарии «незалежной» признали, что Надежда Савченко представляет угрозу для своей страны. В Верховной Раде решили большинством голосов исключить депутата из украинской делегации в ПАСЕ.

//Криминал

Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы

Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы

За попытку примкнуть к ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) бывшая студентка МГУ Варвара Караулова отсидит в колонии общего режима, такой вердикт вынес 22 декабря московский суд.

//В мире

Журналист NY Daily News отказался извиняться за статью о Карлове

Журналист NY Daily News отказался извиняться за статью о Карлове

Американский журналист New York Daily News отказался принести извинения за статью, в которой назвал убийство посла Карлова “возмездием” за действия России в Сирии, заявив, что Москва должна извиниться первой.

//В мире

Китаец четверть века колол грецкие орехи гранатой

Китаец четверть века колол грецкие орехи гранатой

Мужчина даже не подозревал, что ежедневно подвергает себя смертельной опасности. Гранату отдал ему друг, не уточнив при этом, что это такое. В итоге китаец стал использовать увесистую «железяку» в хозяйстве.

//Криминал

В Иркутске обнаружили еще один смертельно опасный аналог "Боярышника"

В Иркутске обнаружили еще один смертельно опасный аналог "Боярышника"

В "столице" смертоносного "Боярышника" обнаружена еще одна разновидность суррогатного алкоголя, жидкость называется "Чистый С", и она не менее популярна как альтернатива "законной" алкогольной продукции.

//Политика

Один из киевских райсудов постановил обыскать Путина

Один из киевских райсудов постановил обыскать Путина

Обыскать офис президента России в его администрации, расположенной в доме №23 на ул. Ильинка в Москве, разрешил Печёрский районный суд Киева следователю по особо важным делам украинской Генпрокуратуры.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры