Японский проект по переработке мусора в энергию решили протестировать в Бурятии
21 декабря 2016, 11:36 [ «АН-онлайн» ]
В Бурятии планируется протестировать японский проект по переработке мусора. Меморандум о сотрудничестве между правительством республики и правительственной организацией Японии «НЭДО» по возможному применению системы проектов по переработке отходов в энергию был подписан в рамках официального визита в Японию президента России Владимира Путина.
Договоренности оформили для содействия обмену информацией для реализации предпроектных изысканий, которые будут проводиться под наблюдением со стороны соответствующих японских и российских правительственных органов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Стороны подтвердили намерение к сотрудничеству в формировании современной экологичной системы по переработке отходов. Первым этапом реализации проекта станут предпроектные изысканий. Затем планируется определение параметров будущего проекта и рассмотрение вопросов возможности установки современного оборудования на территории республики.
по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 20.12.16