"Минималку" повысят только через полгода

Минимальный размер оплаты труда с 1 июля следующего года вырастет до 7800 рублей. Повышение напрямую коснётся 930 тыс. человек, из которых более 70% - госслужащие и работники муниципальных учреждений.

Текст документа выложен на официальном правовом портале. В прошлый раз МРОТ повышали 1 июля текущего года больше обычного – на 1300 рублей, и сейчас он законодательно утверждён на уровне 7500.

В октябре в СМИ прошла информация, что в правительстве России решили не повышать МРОТ с Нового года, объясняя это почему-то стремлением помочь бизнесу, особенно малому. Согласно официальной статистике, минимальную российскую зарплату сейчас получают около 5 млн граждан России.