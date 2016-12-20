Пенсионерам задержат выплаты в размере 5 тысяч рублей

Во вторник, 20 декабря, стало известно, что единовременные выплаты в размере пяти тысяч рублей к новогодним праздникам получат не все российские пенсионеры.

О некоторых сложностях сегодня сообщил руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов. Выяснилось, что сроки выплат для некоторых пенсионеров пришлось перенести, поскольку ПФР в настоящий момент не располагает достаточным количеством средств, передает ТАСС.

Уточняется, что в ведомстве пообещали полностью рассчитаться с пожилыми людьми в течение первых десяти рабочих дней нового года.