Президент подписал закон о заморозке маткапитала до 2020 года

Закон об индексации с 2018 года всех ежегодных социальных выплат по фактической инфляции и приостановке до 2020 года индексации материнского капитала был подписан сегодня российским лидером Владимиром Путиным.

Как указано в документе, с 1 января 2018 года будет установлен единый порядок индексации социальных выплат инвалидам, ветеранам и другим группам граждан, которым положены пособия и компенсации. Кроме того, размер материнского капитала будет заморожен до 1 января 2020 года.

Ранее с предложением приостановить индексацию маткапитала в связи с экономической ситуацией в стране выступил Минтруд. В настоящее время его размер составляет 453 тысячи рублей.

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

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