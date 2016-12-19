Астраханская область будет выращивать арахис
19 декабря 2016, 15:12 [«АН-онлайн», А. Абрамов ]
Реализация нового проекта планируется весной.
Как сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой на сайт Камызякского района Астраханской области, в новом году наравне с традиционными овоще-бахчевыми культурами и зерновыми в районе будет высажен и арахис. Для него уже выделены 100 га. Идет работа над получением посадочного материала.
В Камызякском районе также началась реализация еще одного перспективного проекта. В рамках заданной программы астраханцы планируют выращивание тропических австралийских раков и гигантских креветок. По словам главы муниципального образования Василия Сухорукова, создано хорошее маточное стадо, построены цеха под большие объемы, запущена вторая очередь. Рост объемов производства по традиционным видам рыб нацелил местных специалистов выходить на глубокую переработку и предлагать дополнительные виды продукции. Среди них фарш, полуфабрикаты.
Однако на этом останавливаться местные хозяйственники не собираются. Глава региона рекомендовал Камызякскому району организовать комфортные условия для компании по производству пектина, которая хочет прийти в Астраханскую область. По словам губернатора, пектин производят из тыквы, сахарной свеклы, а в Каспийской столице новому партнеру предложили для этого арбуз.
по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 19.12.16