В Тверской области разработан проект закона о промышленной политике

Проект закона «О промышленной политике в Тверской области» уже прошел два чтения в комитете по экономической политике и предпринимательству Законодательного Собрания Тверской области и готов к рассмотрению его областным парламентом.

Законопроект, который предварительно обсуждался с руководителями промышленных предприятий региона, внесен на рассмотрение губернатором Игорем Руденей.

Документ устанавливает полномочия органов государственной власти Тверской области в сфере реализации промышленной политики, а также систематизирует меры стимулирования промышленной деятельности в регионе.

- Главная цель законопроекта - через комплексные меры поддержки наших производителей обеспечить развитие конкурентоспособной и сбалансированной региональной промышленности, - считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По мнению разработчиков, принятие данного закона позволит более эффективно реализовывать промышленную политику с учётом специфики региона.

Законопроект предусматривает меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, которые включают в себя предоставление финансовой, информационно-консультационной поддержки; поддержки научно-технической, инновационной и внешнеэкономической деятельности, развития кадрового потенциала; а также предоставление государственных преференций и иных мер поддержки, установленных федеральными и региональными законами.

В качестве инструмента финансовой поддержки предлагается создать государственный фонд развития промышленности Тверской области.

Отдельная статья закона посвящена организации взаимодействия органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере промышленной политики.

Согласно законопроекту, в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти Тверской области с субъектами деятельности в сфере промышленности, организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки промышленной деятельности, при Правительстве Тверской области будет создан постоянно действующий коллегиальный совещательный орган — Совет руководителей предприятий и организаций Тверской области.

- Мы последовательно реализуем те серьёзные задачи, которые поставлены главой региона в сфере развития экономики, наполнения регионального и муниципальных бюджетов, - отметил председатель профильного комитета Законодательного Собрания Тверской области Олег Лебедев. - Решение о принятии закона даст возможность сформировать областной фонд развития промышленности и получить из федерального бюджета достаточно серьезную поддержку. Далее важно сделать всё, чтобы этот закон заработал оперативно, с максимальной эффективностью.

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