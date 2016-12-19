Крупнейший украинский банк национализируют

Правительство Украины заявило о переходе в государственную собственность по просьбам акционеров крупнейшего банка Украины ПАО «Приватбанк», ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому.

Как объясняется в пресс-релизе Кабмина, предложение о национализации поступило от Национального банка, Совета финансовой стабильности, а также на основании решений Совета национальной безопасности и обороны Украины. Цель - стабилизация финансовой системы страны и сохранение клиентов банка (около 22 млн человек). Стопроцентным собственником акций станет Министерство финансов Украины.

Несколько месяцев назад Печерский суд Киева вынес обвинение руководителям Приватбанка в присвоении 765 млн долларов, выделенных на рефинансирование. Новым директором банка станет Александр Шлапак, процесс реорганизации займет несколько месяцев. Клиентов банка успокаивают, что их это никак не коснётся.

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