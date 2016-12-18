Почему русские бизнесмены предпочитают Запад, а не Восток

Почему наши бизнесмены, в том числе олигархи и министры-капиталисты, не идут со своими проектами и инвестициями на Дальний Восток? – Там всё непривычно: азиатская деловая практика, языковый барьер, климат, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, доктор исторических наук Валерий Кистанов. - Да и лететь далеко.

Если вдруг что-то случится в России, то, как сказал герой одного фильма, главное – добежать до канадской границы. В нашем случае – до Шереметьево, два часа полёта, и ты уже в Европе, откуда выдачи нет. А тут через всю страну лететь. Могут спохватиться и посадить самолёт в Хабаровске или Иркутске.



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