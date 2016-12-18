Молдавские власти решили, что вино - это обычный продукт питания

Молдавский Парламент одобрил инициативу депутата Иона Балана и признал вино продуктом питания. Народные избранники согласились с мнением Балана, что доступность вина снизит тягу населения к крепкому алкоголю.

Народные избранники Молдавии пекутся не только и не столько о здоровье нации, сколько об экономической подоплеке данного закона. Вино отныне можно будет рекламировать как обычный продукт, а это поможет молдавской винной промышленности, передает «Лайф».

Принятое депутатами постановление раскритиковано специальной комиссией, которая считает, что такое либеральное отношение к алкоголю не снизит его потребление, а напротив, увеличит.