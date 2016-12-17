Россию и Японию свяжет железная дорога

Уже есть техническое решение, как соединить Сахалин с материковой Россией и прорабатывается вопрос соединения острова с Японией. Об этом 17 декабря сообщили СМИ в министерстве транспорта России.

Заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов рассказал журналистам о разработке проекта соединения Японии и России железной дорогой. Решено, что Сахалин с материком свяжет тоннель и мост, передает РИА Новости.

Напонмим, в феврале 2016 года глава РЖД Олег Белозеров говорил о строительстве железной дороги между Сахалином и Хоккайдо как о перспективном проекте. О железной дороге в Японию в свое время рассуждал и бывший руководитель компании Владимир Якунин, называя этот проект «футуристическим».