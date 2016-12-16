В ЦБ посоветовали лучший способ хранения денег

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о наиболее надежном способе хранения сбережений. По ее словам, что в настоящий момент россиянам лучше всего хранить деньги в рублях.

Ранее сегодня мы уже сообщали, что регулятор сохранил ключевую ставку на уровне десяти процентов годовых. При этом отмечаось, что по мере закрепления тенденции к замедлению инфляции ЦБ рассмотрит возможность снижения ставки в первом полугодии будущего года.

По словам Набиуллиной, которые цитирует Rambler News Service, в данный момент замедлился рост цен и ЦБ ожидают их дальнейшего снижения. Ставки сейчас выше, чем уровень инфляции, поэтому сбережения в рублях не будут “съедаться”.

Читайте также: