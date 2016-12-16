РФ поднимает для Украины стоимость газа

В первом квартале будущего года Россия намерена повысить стоимость газа для украинской стороны.

Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Он отметил, что цена будет выше, однако в настоящий момент нельзя точно назвать сумму. Глава Минэнерго заметил, что в конце месяца ведомство подсчитает увеличение цены на газ для Украины по формуле, передает РИА "Новости".

Уточняется, что расчет цены за газ тесно связан со средней стоимостью нефтепродуктов на бирже за минувшие девять месяцев, то есть если растут цены на "черное золото", то стоимость газа также увеличивается.