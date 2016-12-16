«Газпром» рассказал, как накажет Украину за кражу газа

«Газпром» рассказал, какие меры могут быть предприняты в случае, если Украина решит незаконно отбирать газ, принадлежащий РФ. Об этом сообщил руководить российского концерна.

Алексей Миллер подчеркнул, что может быть предпринят ряд ограничений на поставку топлива. Также он отметил, что не исключает полного прекращения транзита газа через украинскую территорию, сообщает lenta.ru.

Напомним, что киевский суд ранее вынес вердикт в отношении «Газпрома». Он наложил на концерн штраф в размере более шести миллиардов долларов. Слуги Фемиды объяснили свое решение тем, что «Газпром» якобы использует положение монополиста при транзите топлива. Позднее компания оспорила решение украинского суда.