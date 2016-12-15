Банк США: российская экономика по росту обогнала китайскую

Крупнейший банковский холдинг США «Бэнк оф Америка» составил рейтинг развивающихся экономик. В данном рейтинге Россия заняла второе место, оставив позади экономики Китая и Индии. Рейтинг создается с 2009 года.

За семь лет, что публикуется рейтинг развивающихся экономик ведущим банковским объединением Америки, Россия вырвалась в лидеры и опередила Китай, пишет «КоммерсантЪ».

В пятерке стран с лучшим ростом ВВП Китай еще остается, но в КНР стали ниже показатели государственного и частного долга, а также текущего счета. Российская экономика, при ее слабом росте, по мнению составителей рейтинга, имеет одни из самых сильных среди стран рейтинга текущие счета и цифры бюджета и платежеспособности.

На первом месте в рейтинге «Бэнк оф Америка» стоит Южная Корея.