Медведев назвал несправедливой приватизацию 90-х

Нельзя сказать, что премьер поставил приватизацию 90-х годов под сомнение, но он признал, что некоторые сделки по ней были несправедливы. Это прозвучало в рамках программы «Интервью с Дмитрием Медведевым».

Медведев уточнил, что «несправедливые» - не значит незаконные, просто в то время законы были такими.

Премьер-министр России сказал, что некоторые из объектов приватизации 1990-х годов в экономическом плане были приобретены несправедливо. При этом премьер особо подчеркнул, что тема приватизации 1990-х – тема прошлого, к которому теперь возвращаться бессмысленно. Такова позиция кабмина страны. По словам Медведева, не важно, кто именно приобретает госсобственность, главное, какие деньги он за это платит.