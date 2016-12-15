Медведев назвал главное достижение года

По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, главное достижение года в экономике – это вывод ее из кризиса в стабильное состояние. Об этом Медведев заявил 15 декабря в интервью российским телекомпаниям.

Премьер сказал, что российское государство в уходящем году выполнило все свои обязательства, хоть тому и изрядно мешали многочисленные ограничения извне, а также проблемы внутреннего характера, передают РИА Новости.

Интервью телеканалам проходит в формате рубрики «Разговор с Дмитрием Медведевым», ставшей уже традиционной.

Медведев подчеркнул, что главное – это развиваться, то есть платить заработную плату и пенсии, совершенствовать образование и медицину и т.д. И все это происходит на фоне макроэкономической стабильности. Под «стабильностью» премьер подразумевает перспективы роста экономики, которая в этом году просела лишь на полпроцента, а в 2017 покажет рост.