Медведев: рост экономики на полтора процента нас не устраивает

Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев 15 декабря заявил в интервью российским телеканалам, что рост отечественной экономики на 1,5% страну устраивать не может, и добиться большего вполне реально.

Российский премьер считает, что наша экономика вполне может добиться гораздо большего роста, чем полтора процента, хоть это и сложная задача, передает ТАСС.

Медведев отметил, что российская экономика сумела «выйти в плюс», но размеры этого «плюса» кабмин не устраивают. При этом премьер категорически против накачивания экономики деньгами и не приемлет роста инфляции, госдолга и снижения доходов населения. А чтобы эти явления изжить, России пока не хватает «макроэкономических условий».