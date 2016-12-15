Минэкономразвития предлагает снизить цены на алкоголь
15 декабря 2016, 10:41 [ «АН-онлайн» ]
Как показывает действительность, все новые рацпредложения министерств и ведомств – ни что иное, как некогда отмененные ими же указы и распоряжения. Вот и сейчас Минэкономразвития решило бороться с контрафактом обратным методом.
Ведомство предлагает снизить акцизы и минимальные розничные цены на алкогольные напитки в целях борьбы с нелегальным производством. А чтобы облегчить жизнь продавцов алкоголя, предлагается отменить ограничения на его продажу.
Называются и конкретные цифры: акцизы предлагается снизить с 500 до 360 руб. за литр, а отпускную стоимость 40-градусной поллитровки – со 190 до 136 руб., уточняет «Коммерсантъ».
С потерей бюджетных денег в случае принятия такого решения не может согласиться Минфин.
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