Приморье – не край, а почти что инвестиционный рай

О намерении вложить в развитие Приморского края 10 миллиардов юаней (это более 90 миллиардов рублей) заявил на встрече с губернатором 12 декабря генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй. Он рассказал о планах создания российско-китайского фонда регионального развития.

«На сегодняшний день уровень нашего торгового и инвестиционного сотрудничества пока невысок, но у нас есть большое желание совершить прорыв в данном направлении. Наша делегация представляет самые крупные ведущие китайские предприятия. Их интересуют новые возможности для инвестирования, созданные в регионе, и уже намечены конкретные совместные проекты», – подчеркнул Хэ Чжэньвэй.

По его словам, китайский бизнес проявляет большой интерес к развитию транспортного коридора «Приморье-2», интегрированной развлекательной курортной зоне, расширению производства марикультуры, судостроительному кластеру. А компания «Кофко» проявляет интерес к покупке гостиничного комплекса Хаятт.

«Мы планируем создать российско-китайский фонд регионального развития, согласие Госсовета КНР уже получено. Общий объём фонда составит сто миллиардов юаней, по десять миллиардов на каждый этап. Первый транш инвестиций мы хотели бы направить в Приморский край. Уверен, у Приморья большое будущее», – заявил Хэ Чжэньвэй, сообщает пресс-служба краевой администрации (www.primorsky.ru).

China Overseas Development Association (СODA), китайская ассоциация по развитию предприятий за рубежом создана в 2004 году. Это отраслевая организация, объединяющая предприятия и частных лиц, планирующих или уже осуществляющих инвестиционные проекты за пределами Китайской Народной Республики. В состав ассоциации входят около 200 крупнейших китайских предприятий, таких Sinopec, China National Chemical Engineering Co. Ltd., China Shipping Company, ZTECorporation, Zoomlion International Cost Consultation Co., Ltd, China Power Investment Corporation и другие компании, работающие в энергетической, нефтегазовой, нефтехимической сферах и иных отраслях промышленности.