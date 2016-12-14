«Сдвиг» у вас действительно «титанический» - сопроводил тремя смайликами вице-премьер Дмитрий Рогозин в своем Facebook комментарий к заявлению украинского чиновника о достижениях в геологоразведке.

Вчера глава службы геологии и недр Украины сообщил СМИ, будто исследовательская экспедиция обнаружила запасы 35 млрд кубометров газа в северо-западной части Черного моря, и назвал это титаническим сдвигом в достижении его страной обеспечения своих экономических потребностей собственным газом. Якобы осталось проверить ещё шесть участков, где тоже возможны крупные запасы энергоресурсов.

Однако специалистам известно, что залежи нефти и газа в названном районе, около острова Змеиного близ Одесской области, открыты ещё 30 лет назад, и Украина даже судилась из-за этого шельфа с Румынией. Правда, проиграла большую часть месторождений.