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Пока экономика будет напоминать дуршлаг, бюджет будет в дефиците

13 декабря 2016, 18:03 [«АН-онлайн», Н. Маевская ]

Пока экономика будет напоминать дуршлаг, бюджет будет в дефиците

Директор «Независимой финансовой экспертизы» Александр Колосков прокомментировал заявление председателя Счётной палаты РФ Татьяны Голиковой, о том, что в 2017 году Резервный фонд будет полностью исчерпан.

– Татьяна Голикова относится к тому классу чиновников высшего уровня, словам которых можно полностью доверять, – сообщил эксперт ИА «Волга-Каспий». – Ибо аудит того, что связано с финансами, их движением и освоением на федеральном уровне – её непосредственная работа. А на основании аудита строятся и прогнозы. 9 декабря Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете. В нём предусмотрено сокращение дефицита госбюджета бюджета за три года с 3,2 до 1,2% ВВП.

Как известно, при существующей структуре экономики стране неоткуда брать средства для покрытия своих обязательств, кроме как из резервов, несмотря на предостережение президента их «не палить». Однако до тех пор, пока наша экономика будет напоминать дуршлаг – сколько в него не вливай финансов, они оттуда однозначно выливаются – бюджет будет в дефиците. К сожалению, резервы, накопленные в 2000-е годы, конечны.

Более того, непрерывная приватизация госактивов ещё более снижает объём этих резервов, а утверждённого плана по экономическим реформам как не было, так и нет. Поэтому что правительство будет делать, когда резервы закончатся, никому не известно. Надеюсь, оно не станет играть с накоплением гособязательств, которые страна не сможет погасить, доведя страну до очередного дефолта, – подытожил финансист.

Ранее, 12 декабря, Татьяна Голикова рассказала о нынешнем состоянии российской экономики, упомянув о грядущем исчерпании финансовой «подушки безопасности» страны – Резервного фонда – и дальнейшем освоении средств Фонда национального благосостояния. По данным министра финансов Антона Силуанова, в начале ноября объём Резервного фонда составлял 1,9 триллиона рублей (которые пустят на покрытие дефицита бюджета 2016 года), а объём Национального фонда благосостояния – около 4,5 триллионов. К концу 2019 года в НФБ останется порядка 500 миллионов рублей.

По мнению главы Счётной палаты, правительству срочно необходимо сформировать новый резерв, поскольку без него экономика страны не сможет оперативно реагировать на ситуацию, и продолжить поддержку автомобильной промышленности, производства сельскохозяйственной техники и других отраслей, которые влияют на экономический рост.

по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ" 13.12.16

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