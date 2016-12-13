Россия приналегла на производство икры, устриц и рыбного филе

В два раза выросло производство мидий и устриц в уходящем году, подсчитало Росрыболовство. А через пару лет Россия может быть полностью обеспечена своими моллюсками, как предлагает крымская устричная ферма.

В 2016 году «урожай» на ней достигнет 70 тысяч штук, а к 2018-му, как ожидается, он полностью покроет потребность России в импорте устриц, назло санкциям. Кроме того, за год производство лососевой икры и филе выросло на пятую часть по сравнению с прошлым, причем, первой к концу года будет готово 12 тысяч тонн. В целом, за 10 месяцев рыбной продукции стало больше на 3,1%, причем, высокой степени переработки. Произведено больше чем на 8% сельди и пресервов, в том числе из неё. Более чем на 2% выросло производство лососевой рыбы и консервов.

Но самое интересное, через четверть века забвения на прилавки вернулась сельдь иваси, хотя её добыто пока всего 8,4 тысячи тонн. В следующем году ожидается рост производства.

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