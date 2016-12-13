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Мэрия Екатеринбурга подсчитала потери от перераспределения полномочий

13 декабря 2016, 15:06 [ «АН-Екатеринбург» ]

Мэрия Екатеринбурга подсчитала потери от перераспределения полномочий

В результате перераспределения полномочий в сфере рекламы и градостроительства в 2016 году город потерял свыше полумиллиарда рублей, рассказала и.о. главы департамента финансов Администрации Екатеринбурга Анна Турунцева. 

Чиновница выступила с докладом об итогах исполнения городского бюджета на 2016 год на заседании Гордумы Екатеринбурга 13 декабря. «Что потерял город от перераспределения полномочий?» – был первый вопрос, который был задан докладчику после выступления. 

Анна Турунцева ответила, что в общем счете город лишился 540 млн рублей после того, как полномочия в сфере рекламы и градостроительства перешли на уровень области. На вопрос о том, сумела ли область получить эти деньги после того, как получила дополнительные полномочия, был дан отрицательный ответ.

«Сегодня очень активно депутаты обсуждали вопрос о переходе полномочий в сфере рекламы и градостроительства на уровень области, мы потеряли порядка 540 млн рублей. Но самое главное, что область не получила этих доходов, так как не может организовать работу», – пояснил журналистам заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

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