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"Боинг 777" попал под сокращение производства

13 декабря 2016, 12:47 [ «АН-онлайн» ]

"Боинг 777" попал под сокращение производства
Фото: pixabay.com

Кризис подкосил американскую корпорацию Boeing: она сокращает производство до 40% уже в следующем году. С января будет выпускать по семь в месяц, а с августа по пять широкофюзеляжных авиалайнеров модели 777.

Производители сами сообщили информационным агентствам о своих планах. Причина в сокращении потребности мирового рынка. По оценкам экспертов, решение компании не лучшим образом скажется на её работниках и поставщиках. Тем не менее, освободившиеся средства производители хотят направить на создание новых моделей.

Boeing 777 эксплуатируются в мире с 1995 года, установив рекорд наибольшей протяжённости пассажирского перелёта: 21601 км. В зависимости от салона, лайнеры вмещают от 305 до 550 пассажиров.

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