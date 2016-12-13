На «Красном Октябре» повышают эффективность производства

В отделении горячего проката ЛПЦ на стане «2000» в течение трех суток были проведены перевалка опорных валков, ревизия и ремонт подшипников жидкостного трения. Ремонт листоукладчика можно было бы назвать капитальным, если оценивать объем выполненных работ. Агрегат полностью приведен в надлежащее состояние и, что важно, подобные работы одновременно проводились впервые. Была осуществлена полная замена металлоконструкций, установлены новые канаты, проведена ревизия гидравлики. Реализованы все необходимые работы с электрооборудованием.

По электрической части отремонтировали ротор преобразовательного агрегата клети «Кварто» стана «2000». Энергетики листопрокатного цеха успешно осуществили ремонт системы гидросбива окалины, образующейся на металле во время нагрева в печи. Заменен участок трубопровода высокого давления, а также успешно выполнен ремонт электродвигателя и проведена ревизия оборудования насоса.

Параллельно с остальными работами во всем отделении горячего проката провели ремонт оборудования маслоподвалов, в частности, подающих насосов систем смазки Ж-1 и Ж-5, выполнена частичная замена труб высокого давления на клети «Кварто». В других отделениях листопрокатного цеха были приведены в надлежащее состояние рольганги листоправильных машин.

В октябре этого года в листопрокатном цехе комбината «Красный Октябрь» состоялся запуск новой роликовой закалочной печи. За два месяца работы на данном оборудовании термообработку прошли более двух тысяч тонн металла, при этом современный термический комплекс показал эффективность в достижении производственных задач, в снижении потребления энергоресурсов и в бережном отношении к окружающей среде.

Закалочная газовая печь РР-К6/1200 BOSIO предназначена для термообработки листового нержавеющего проката, который приходит в ООЛП со стана «2000». Внедрение нового оборудования позволило обеспечить высокое качество термической обработки (равномерность и точность температуры, стабильность и повторяемость режимов термообработки), что значительно снижает возможность получения брака.