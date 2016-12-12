Российский Центробанк: из России в 7 раз усилился отток капиталов

Центральный Банк России 12 декабря заявляет, что отток частного капитала из страны принял угрожающие масштабы. При том, что приток денежных масс в Россию вырос, отечественная экономика осталась в убытке.

Регулятор сообщает, что за ноябрь денежный поток в Россию увеличился в 15 раз, но при этом разница между вливанием денег в страну и выводом их за рубеж составляет $6,2 миллиардов, передает «Росбалт».

Сообщается, что 95 процентов из валютного потока, что «пришел» в Россию (это $5,9 млрд), частный бизнес вывел обратно. Получается, что отток денежных масс из России увеличился в семь раз по сравнению с октябрем текущего года.