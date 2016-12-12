Южная Корея заинтересовалась проектом высокоскоростной магистрали на Урале
12 декабря 2016, 14:53 [ «АН-онлайн» ]
Южная Корея заинтересовалась проектом строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск-Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.
В заявлении говорится. что губернатор региона Борис Дубровский провел встречу с президента южнокорейской компании Hyundai Rotem Сеунг-Так Кимом. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и реализацию совместных проектов.
По словам Сеунг-Так Кима, Россия является огромный потенциальный рынком для компании, занимающейся железнодорожными перевозками. Поэтому, южнокорейцы рассматривают возможности участия в проектах, которые связаны с железными дорогами. Особое внимание южнокорейская компания проявляет к проекту строительства ВСМ Челябинск-Екатеринбург. Кроме этого, российская и южнокорейская стороны намерены в ближайшие дни продолжить переговоры. В частности, стороны обсудят технические и экономические составляющие проекта ВСМ Челябинск-Екатеринбург.
Напомним, Южная Корея готова инвестировать в проекты в ЯНАО.
по сообщению портала "ВЕСТИ УРАЛА" 08.12.16