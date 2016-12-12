Рубль заметно укрепился на фоне подорожания нефти первый раз за последний год

Положительный эффект на курс рубля оказало подписание соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК, а также государствами, не входящими в организацию, но экспортирующими «черное золото».

В результате данного события нефть стала дорожать. Как следствие, значительно изменилась ситуация на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к доллару и евро, передает ТАСС.

Как сообщается, американская валюта стала стоить меньше 61 рубля. Последний раз такой курс доллара фиксировался осенью прошлого года. Евро также заметно подешевел. Его курс опустился ниже отметки в шестьдесят пять рублей. Последний раз такое наблюдалось летом минувшего года.