Россия «проест» Резервный фонд в 2017 году

Татьяна Голикова дала пессимистический прогноз относительно судьбы Резервного фонда. По ее словам, в 2017 году деньги в фонде закончатся.

Как рассказала глава Счетной палаты журналу «Огонек», планируется, что вслед за Резервным фондом власти страны «распечатают» Фонд национального благосостояния. Это необходимо для финансирования расходов бюджета.

Также Голикова рассказала о своем видении будущего отечественной экономики. Она, по мнению председателя СП, в настоящее время приспособилась к кризисным условиям. Чиновница видит тенденции к экономическому росту и надеется, что он начнется в следующем году.

О грядущем исчерпании Резервного фонда заявляется не в первый раз. Ранее «АН-онлайн» приводили слова источника в Министерстве финансов, который сообщил, что фонд прекратит свое существование уже в текущем году.

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