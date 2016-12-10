Россия не намерена заключать дополнительные соглашения по газу с Украиной

В субботу, 10 декабря, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российская сторона не намерена заключать с украинским руководством дополнительных соглашений по вопросу поставок газа.

Руководитель Минэнерго заметил, что позиция России такова, что в настоящий момент никаких изменений в контракт с Украиной по газу вносить не следует, поскольку это не целесообразно. В частности, потому, что сейчас стороны находятся в суде, где проводятся слушания, передает ТАСС.

Новак подчеркнул, что имеются все инструменты, которые требуются для качественной транспортировки и поставки экспортного газа.