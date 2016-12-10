Сыграть в ящик. Граждане раскупают музыкальные инструменты

В 2016 г. Россияне потратили на музыкальные инструменты 120 млрд руб. По идее, российские музыкальные фабрики должны купаться в деньгах.



После развала СССР некоторые музыкальные фабрики перешли на выпуск гробов вместо фортепиано. Но сейчас ситуация начинает выправляться. Раньше остальных обрели второе дыхание фабрики народных инструментов: гуслей, домр и балалаек. Производителям других приходится сражаться в конкурентной борьбе с иностранными производителями.

Фортепиано, трубы и балалайки интересны в основном профессиональным музыкантам или ученикам музшкол. Самый популярный инструмент в российских магазинах, конечно, гитара. По статистике, на шестиструнные в России тратят больше, чем на все остальные инструменты вместе взятые.



Также в стране активно развивается производство гитарных чехлов и струн. По статистике, эти примочки обходятся музыканту примерно во столько же, во сколько сам инструмент. Мы уже сейчас изготавливаем аксессуаров почти на миллиард рублей в год и продолжаем теснить иностранных производителей.



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