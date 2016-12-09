Украина согласна закупить российский газ

В пятницу глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Украина готова приобрести российский газ этой зимой.

Министр добавил, что украинская сторона намерена купить от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа, а российская подтвердила свою готовность поставлять газ в Евросоюз и на Украину, передает РИА "Новости". Новак сообщил об этом по итогам трехсторонних переговоров по газу, которые состоялись в Брюсселе.

Глава Минэнерго подчеркнул, что переговоры прошли весьма обстоятельно, детально и конструктивно, вследствие чего было достигнуто соглашение сторон.