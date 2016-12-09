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Геннадий Зюганов: принятый бюджет не позволит выполнить поставленные президентом задачи

9 декабря 2016, 14:05 [ «АН-онлайн» ]

Геннадий Зюганов: принятый бюджет не позволит выполнить поставленные президентом задачи
globallookpress.com

По поводу принятого Госдумой законопроекта по бюджету страны высказался глава фракции КПРФ в парламенте Геннадий Зюганов. Ранее лидер российских коммунистов говорил, что он категорически против бюджета.

Политик считает, что принятую депутатами смету доходов и расходов России в 2017-м и на период до 2019 года нельзя было принимать, так как она не позволит выполнить те задачи, что поставил перед думцами президент России Владимир Путин.

Зюганов отметил, что финансовый документ не сможет обеспечить прирост доходов более чем на три процента, чего требует российский лидер. Принятый бюджет позволит вырасти экономике максимум процента на полтора, прогнозирует лидер КПРФ.

 

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