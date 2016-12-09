Госдума РФ приняла бюджет на 2017-2019 годы

Принятый бюджет страны позволяет российскому государству выполнить все соцобязательства перед гражданами. Так прокомментировал главный экономический документ глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Закон о бюджете на грядущий год и плановые расчеты на 2018 – 2019 годы одобрен в третьем, окончательном чтении, передает ТАСС.

Сообщается, что за одобрение закона отдали голоса подавляющее количество парламентариев – 315. Против принятия бюджета выступили 99 депутатов Госдумы.

Бюджет планирует доходы в 2017 году на уровне 13,487 триллионов рублей, а объем расходов – в 16,24 триллиона. Парламентарии прогнозируют доходы страны в 2018 году в пределах 14,028 триллиона, а в 2019-м - 14,844 триллиона рублей.

Получается, что дефицит госбюджета составит 2,753 триллиона и в последующие годы будет плавно снижаться - до 1,142 триллиона рублей в 2019 году.