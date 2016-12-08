СРОЧНО
|00:16  От чего у Путина встают оставшиеся волосы дыбом |08.12 20:36  Курс евро достиг полуторагодового минимума |08.12 18:41  Слуцкий после матча с «Тоттенхэмом» повздорил с болельщиком (ВИДЕО) |08.12 18:31  В Гусеве мужчина устроил акт самосожжения на главной городской площади |08.12 18:01  Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо |08.12 17:21  Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить |08.12 17:04  Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран |08.12 16:51  Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде |08.12 16:40  Российские гандболистки проиграли румынкам на чемпионате Европы-2016 |08.12 16:39  В Ленобласти жестоко избили ветерана, сделавшего замечание |08.12 16:20  Определились все участники 1/16 финала Лиги чемпионов |08.12 15:44  Житель Красноярска решил покончить с жизнью, залив в себя монтажную пену |08.12 15:25  ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье, есть погибший |08.12 14:34  Исинбаева заявила, что создаст лучшую в мире антидопинговую систему |08.12 13:54  В Бурятии 15-летняя девочка свела счеты с жизнью |08.12 13:28  Семимесячного ребенка ударило током от гирлянды в Омске |08.12 11:50  Пенсионерке ампутировало ноги лифтом в московской поликлинике |08.12 11:41  Стало известно, чем закончились переговоры по Алеппо между МИД Германии и России |08.12 11:41  ФК «Зенит» арендовал у Петербурга стадион за рубль в год |08.12 11:35  В Тульской области девушка поссорилась с родственниками и покончила с собой |08.12 11:09  Крым вернул Украине более тысячи тонн продуктов |08.12 11:06  В Подмосковье женщина-водитель припарковала машину прямо на заборе |08.12 11:05  СМИ: в Сирию отправляется чеченский спецназ |08.12 09:51  Японский МИД официально объявил о визите президента Владимира Путина |08.12 09:51  В Москву прибыл советник Дональда Трампа |08.12 09:44  Штайнмайер в беседе с Лавровым потребовал немедленного перемирия в Алеппо |08.12 09:18  Комментаторы решили поспорить с болельщиками |08.12 09:17  Идеальный незнакомец |08.12 09:17  Почему знакомый судья не отдал победу Лебедеву? |08.12 09:16  Как Антон Бабиков обогнал самого Фуркада

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Экономика

Курс евро достиг полуторагодового минимума

8 декабря 2016, 20:36 [ «АН-онлайн» ]

Курс евро достиг полуторагодового минимума
Фото: pixabay.com

Рублёвый курс евро упал до минимума с позапрошлого лета на «Московской бирже», что происходит на фоне общего снижения на мировом рынке. Сообщается, что повлияли решения заседания Европейского Центробанка.

По словам его директора Марио Драги, на заседании решено снизить срок действия программы количественного смягчения ровно на год вперёд. Однако одновременно ЕЦБ намерен выкупать активы объемом 80 млрд евро в месяц до начала апреля. За 9 месяцев он сократился до 60 млрд. Одновременно курс евро упал к долларовому до $1,065, до 67,35 рубля (снизился на 72,5 копейки). При этом у «бакса» он – около 63,4 рубля (прибавил 17 копеек).

Эксперты утверждают, что укреплению рубля способствуют известия о скорой продаже пакета акций «Роснефти» консорциуму двух иностранных компаний. Тем не менее, президент России обратился к российскому Центробанку, чтобы поступление в бюджет выручки от приватизации не нарушило баланс рынка в стране.

Читайте также:

Силуанов уверен, что проект госбюджета выдержит $30 за баррель

Другие новости экономики

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИН


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Политика

От чего у Путина встают оставшиеся волосы дыбом

От чего у Путина встают оставшиеся волосы дыбом

Владимир Путин признался, что от некоторых решений российских судей у него встают волосы дыбом. И на встрече с ПСПЧ попросил председателя Верховного суда проверить некоторые случаи нарушений.

//В мире

Ляшко облили томатным соком в кулуарах Рады (ВИДЕО)

Ляшко облили томатным соком в кулуарах Рады (ВИДЕО)

Таким способом воевавшая на стороне Киева в Донбассе гражданка Российской Федерации Юлия Толопа решила наказать депутата Верховной Рады за то, что тот не смог помочь ей с получением украинского паспорта.

//Общество

В Туве обнаружили четвертый обломок "Прогресса"

В Туве обнаружили четвертый обломок "Прогресса"

В четверг, 8 декабря, на территории Республики Тыва был обнаружен четвертый обломок упавшего ранее космического корабля "Прогресс". Об этом сегодня рассказали в пресс-службе правительства региона.

//В мире

В США произошло сильное землетрясение (ФОТО)

В США произошло сильное землетрясение (ФОТО)

Поземные толчки зафиксированы у побережья американского штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США. По данным экспертов, магнитуда землетрясения составила 6,8. Стали известны подробности ЧП.

//Происшествия

В Гусеве мужчина устроил акт самосожжения на главной городской площади

В Гусеве мужчина устроил акт самосожжения на главной городской площади

Ужасный случай произошел в Калининградской области. На главной площади города мужчина на глазах у прохожих облил себя бензином и поджег. Очевидцы жуткого ЧП рассказали, что произошло после этого.

//В мире

В Сеть выложили кадры хладнокровного нападения на женщину в метро (ВИДЕО)

В Сеть выложили кадры хладнокровного нападения на женщину в метро (ВИДЕО)

Камеры видеонаблюдения сняли происшествие. На кадрах отчетливо виден момент нападения на женщину, спускающуюся в метро. Видео обнародовала полиция, которая надеется, что это поможет поймать преступников.

//Спорт

Слуцкий после матча с «Тоттенхэмом» повздорил с болельщиком (ВИДЕО)

Слуцкий после матча с «Тоттенхэмом» повздорил с болельщиком (ВИДЕО)

После свистка судьи, возвестившего об окончании встречи, один из зрителей выкрикнул что-то в адрес тренера ЦСКА на русском языке. Возмущенный наставник направился в сторону болельщика, чтобы разобраться с ним.

//Культура

Сергей Шнуров стал лауреатом Национальной музыкальной премии

Сергей Шнуров стал лауреатом Национальной музыкальной премии

Сегодня стало известно, что в Москве состоялось вручение наград престижной Национальной музыкальной премии. В текущем годы организаторы мероприятия вручали награды в шестнадцати номинациях.

//Шоу-бизнес

Певец Вадим Казаченко экстренно доставлен в больницу из-за ссоры с женой

Певец Вадим Казаченко экстренно доставлен в больницу из-за ссоры с женой

Знаменитый российский музыкант Вадим Казаченко в четверг, 8 декабря, был экстренно доставлен в больницу. У артиста, согласно некоторым данным, произошел микроинфаркт после ссоры с беременной женой.

//В мире

После землетрясения в Тихом океане может начаться цунами

После землетрясения в Тихом океане может начаться цунами

У южного побережья Соломоновых островов были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7. Очаг находился на глубине сорока километров. В связи с этим местных жителей предупредили об угрозе возможного цунами.

//В мире

СМИ: военные советники США оказались заблокированными в Алеппо

СМИ: военные советники США оказались заблокированными в Алеппо

Вашингтон в ближайшее время может пытаться договориться об эвакуации своих граждан из города. Американские военные советники могут находиться в заблокированных сирийской армией районах Алеппо.

//Новости ADWILE

//Общество

Ученые: чем старше человек, тем полезнее для него кофе

Ученые: чем старше человек, тем полезнее для него кофе

Интересное исследование провели специалисты Университета Висконсин-Милуоки. Они наблюдали за шестью с половиной тысяч человек в течение десяти лет. В итоге ученые выяснили, как влияет кофе на организм людей.

//Общество

Сотрудников ФСИН ограничили в возможности применять силу и спецсредства

Сотрудников ФСИН ограничили в возможности применять силу и спецсредства

Правительственный законопроект о применении силы к заключенным был принят в первом чтении, однако вызвал ряд нареканий со стороны правозащитников. В связи с этим депутаты внесли правки в документ.

//Общество

Лавров рассказал, почему сирийская армия приостановила бои в Алеппо

Лавров рассказал, почему сирийская армия приостановила бои в Алеппо

Глава МИД РФ объяснил, в связи с чем было принято решение о временном прекращении активных боевых действий в городе. Сергей Лавров также рассказал, что происходит на территории Алеппо сейчас.

//В мире

Боевики уничтожают северные города Сирии из мести за поражения в Алеппо

Боевики уничтожают северные города Сирии из мести за поражения в Алеппо

Уже нескольких дней террористы ведут массированные обстрелы городов Фуа и Кефрая на севере Сирии в ответ на наступление правительственной армии в Алеппо. Еще немного и они их полностью уничтожат.

//Общество

Кадыров рассказал правду о чеченском спецназе в Сирии

Кадыров рассказал правду о чеченском спецназе в Сирии

По словам Рамзана Кадырова, чеченцы готовы отправиться в Сирию в случае получения соответствующего приказа от властей России. Если это потребуется, глава республики также поедет воевать с исламистами.

//Экономика

Курс евро достиг полуторагодового минимума

Курс евро достиг полуторагодового минимума

Рублёвый курс евро упал до минимума с позапрошлого лета на Московской бирже, что происходит на фоне общего снижения на мировом рынке. Сообщается, что на это повлияли решения заседания Европейского Центробанка.

//новости MIXADVERT.com

//Общество

Россиян могут освободить от ряда «коммунальных» платежей

Россиян могут освободить от ряда «коммунальных» платежей

Соответствующие законопроекты уже внесены в Госдуму. Если они будут приняты, то россиян освободят от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг, которые сейчас оказывают за счет собственников жилья.

//Общество

Госдума РФ прокомментировала возможную отмену ЕС виз для Украины и Грузии

Госдума РФ прокомментировала возможную отмену ЕС виз для Украины и Грузии

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал соглашение, которое подписал Евросоюз, приманкой. Он также рассказал, сможет ли новшество что-то изменить в жизни рядовых граждан.

//Общество

Правительство решило, делать платными аборты в России или нет

Правительство решило, делать платными аборты в России или нет

Экспертная рабочая группа федерального уровня в правительстве рассмотрела общественную инициативу о выведении искусственного прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования России.

//Общество

Путин поручил прокуратуре проверить приказы ФСИН

Путин поручил прокуратуре проверить приказы ФСИН

На действия Федеральной службы исполнения наказаний президенту России пожаловались правозащитники. По их словам, ФСИН чинит разнообразные препятствия общественникам, инспектирующим тюрьмы и колонии.

//Общество

В Хабаровске пёс неделю лежал на холоде около погибшей беременной подруги

В Хабаровске пёс неделю лежал на холоде около погибшей беременной подруги

Свидетелями очень трогательной истории любви и преданности стали местные жители. Отказываясь от еды, пес лежал на холоде около погибшей беременной собаки. А когда тело унесли, продолжал прибегать к подруге.

//В мире

В центре Львова открыли кафе "Шлюхарня"

В центре Львова открыли кафе "Шлюхарня"

Видимо, владельцы заведения хотели привлечь всеобщее внимание. В какой-то мере им это удалось. Шокированные жители города бурно обсуждают в Сети появление такого кафе в культурной столице Украины.

//Новости партнеров

//Политика

Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо

Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо

Как сообщили «АН-онлайн» накануне, документ грозит санкциями лицам, которые сотрудничают с режимом Башара Асада. Также авторы обращения обвиняют Россию в гуманитарной катастрофе, которая произошла в Алеппо.

//В мире

Украина запретила ввозить из России ряд книг

Украина запретила ввозить из России ряд книг

Верховная Рада приняла соответствующий закон. Теперь вся печатная продукция, ввозимая из России, будет проверяться экспертами «незалежной», которые решат, пропускать ее на территорию страны или нет.

//Общество

Стало известно, зачем проводился обыск в подразделении МВД России

Стало известно, зачем проводился обыск в подразделении МВД России

В стенах служебных помещений главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России были изъяты компьютеры и документы. Также задержали двоих подозреваемых.

//Спорт

Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить

Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов, который 9 декабря встретится с американцем Дерриком Льюисом в главном бою турнира UFC Fight Night, поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

//Спорт

Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран

Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран

Президент Союза ММА России анонсировал 4-й по счёту международный турнир по смешанным единоборствам «Кубок Содружества», который соберёт в Сургуте свыше 100 бойцов из России и ближнего зарубежья.

//Общество

Ученые: скоро на Земле могут исчезнуть жирафы

Ученые: скоро на Земле могут исчезнуть жирафы

Ученые сделали шокирующее заявление. Они подсчитали, насколько сократилась популяция жирафов, и пришли в ужас. Если ситуация не изменится, то совсем скоро эти животные исчезнут с лица земли.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева шокировала Ивана Урганта своим декольте

Наташа Королева шокировала Ивана Урганта своим декольте

Певица Наташа Королева шокировала знаменитого телеведущего Ивана Урганта. Артистка пришла на его шоу в платье с невероятным декольте - столь откровенный вид буквально лишил мужчину дара речи.

//Спорт

Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде

Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде

Российские пловцы во второй соревновательный день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в канадском Виндзоре принесли в копилку сборной четыре медали - одну золотую, две серебряных и одну бронзовую.

//Спорт

Российские гандболистки проиграли румынкам на чемпионате Европы-2016

Российские гандболистки проиграли румынкам на чемпионате Европы-2016

Женская сборная России по гандболу со счётом 17:22 уступила румынкам во втором матче предварительного этапа чемпионата Европы 2016 года в Швеции. В заключительном матче в группе D россиянки сыграют с Норвегией.

//Общество

Полонский заявил в суде, что не совершал хищений

Полонский заявил в суде, что не совершал хищений

В четверг, 8 декабря, в Пресненском суде Москвы состоялись слушания по делу бизнесмена Сергея Полонского. Предприниматель отверг обвинения в хищении более 2,6 млрд рублей, которые были ему предъявлены.
helikon

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры