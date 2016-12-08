Курс евро достиг полуторагодового минимума

Рублёвый курс евро упал до минимума с позапрошлого лета на «Московской бирже», что происходит на фоне общего снижения на мировом рынке. Сообщается, что повлияли решения заседания Европейского Центробанка.

По словам его директора Марио Драги, на заседании решено снизить срок действия программы количественного смягчения ровно на год вперёд. Однако одновременно ЕЦБ намерен выкупать активы объемом 80 млрд евро в месяц до начала апреля. За 9 месяцев он сократился до 60 млрд. Одновременно курс евро упал к долларовому до $1,065, до 67,35 рубля (снизился на 72,5 копейки). При этом у «бакса» он – около 63,4 рубля (прибавил 17 копеек).

Эксперты утверждают, что укреплению рубля способствуют известия о скорой продаже пакета акций «Роснефти» консорциуму двух иностранных компаний. Тем не менее, президент России обратился к российскому Центробанку, чтобы поступление в бюджет выручки от приватизации не нарушило баланс рынка в стране.

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