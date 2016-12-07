ОПЕК и Россия договорились о сокращении нефтедобычи

С 1 января грядущего года все страны ОПЕК сократят среднесуточную добычу «черного золота» на 1,164 миллиона баррелей. Такова договоренность стран ОПЕК с российской стороной на ближайшие полгода.

О договоренности ОПЕК-Россия рассказал журналистам министр нефти Боливарианской Республики Венесуэла Эулохио дель Пино, передает ТАСС.

Венесуэльский министр сообщил, что с российской стороной достигнута договоренность, которая устроила всех членов ОПЕК и саму Россию.

Известно, что подписание соглашения «ОПЕК-Россия» состоится 10 декабря в Вене. За сокращением объемов добычи будет следить специально созданный комитет из пяти министров разных стран.

Заморозка объемов нефтедобычи, по мнению министра Венесуэлы, поможет рынку обрести баланс.