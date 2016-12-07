Российские экономисты рассказали, что подорожает после Нового года

Специалисты российского агентства прогнозирования экономики (АПЭКОН) проанализировали, каким образом грядущая инфляция будет регулировать спрос и предложение на внутреннем российском рынке в 2017 году.

Экономисты дали прогноз российской инфляции до 2020 года и подсчитали, что средний показатель взвинчивания цен останется на уровне 8,6 – 9 процентов при максимальном «потолке» в 10,6 процентов, передает портал smolensk2.ru.

Цены на большинство товаров будут расти в рамках 6,8 - 6,5 процента, - это благоприятный прогноз. А в худшем случае, цены поднимутся на 7,8 процента.

Прежде всего, подорожают квартиры (оптимистический прогноз – увеличение цен на 10 – 15%), бензин и дизтопливо (акцизы на топливо подорожают). Стройка также станет дороже: поднимутся цены на цемент и металлы, основные стройматериалы.

Специалисты прогнозируют, что из бытовой техники прежде всего станут дороже холодильники телевизоры и стиральные машины, так как они в основном собираются из импортных деталей. Фототехника и компьютеры на этом фоне подорожают несильно.

Что касается авторынка, то его продукция точно станет дороже, а вот затем автопроизводители будут думать, что делать с упавшим спросом…