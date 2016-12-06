Руководство корпорации "Уралвагонзавод" отобрало шесть кандидатов на покупку компании "УВЗ-Логистик", сообщают РИА Новости.

- Сбор заявок по покупке «УВЗ-Логистик» завершен. Компания получила предложения практически от всех основных игроков рынка. Из них в следующий этап прошло шесть компаний, — сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.

Он уточнил, что следующим этапом станет выбор победителя. Какие именно компании подали заявки и какие будут бороться за покупку актива, Жарич называть не стал. Продажей «УВЗ-Логистик» занимается «Сбербанк КИБ».

Ранее гендиректор УВЗ Олег Сиенко сообщал журналистам, что планируется разослать предложения о продаже 100% «УВЗ-Логистик» потенциальным покупателям, которых насчитывается семь-восемь.