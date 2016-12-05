ФАС придумала, как ограничить влияние государства в частном секторе экономики

Госкорпорации предлагается ограничить в покупках акций частных коммерческих структур. Но планы ФАС нацелены не только на это. Ведомство представило глобальный план по развитию конкуренции в России.

Проект развития «правильной» национальной конкуренции» рассчитан на 2017 – 2018 годы и включает несколько основных направлений, передает портал republic.ru.

Один из аспектов развития цивилизованной конкуренции – ограничение влияния государства в частных структурах. Прямое либо косвенное приобретение госкорпорациями долей коммерческих структур теперь предлагается вообще запретить.

«Антимонополисты» предлагают еще один путь развития здоровой конкуренции: частные компании с годовым доходом от 7 миллиардов рублей должны будут не менее 10 процентов закупок делать у предприятий малого бизнеса.