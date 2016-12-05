Бюджетные дыры залатают акцизами

Депутаты приготовили россиянам новогодний подарок: алкоголь, сигареты и бензин значительно подорожают.



Государственная Дума приняла проект закона о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики), которым предусматривается повышение в 2017-2019 годах акцизов на алкоголь, сигареты, автомобильный бензин и дизельное топливо. Так, ставка акциза на игристые вина (шампанские) из заграничного сырья увеличится с 26 до 36 рублей за один литр, на игристые вина из отечественного винограда — до 14 рублей за литр. Также будут увеличены с 9 до 18 рублей за литр акцизы на вина, изготовленные без добавления ректификованного этилового спирта. Акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9 процентов доли спирта) возрастут с 500 до 523 рублей за один литр этилового спирта. Помимо этого вырастут акцизы на медовуху, сидр и пуаре.



Увеличение налоговой нагрузки коснется и табачных изделий. Согласно поправкам акцизы на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак в 2017 году будет составлять 2 520 рублей за один килограмм, в 2018 году — 2 772 рублей и в 2019 году — 3 050 рублей за килограмм. Ставки акциза на сигареты увеличатся в 2017 году до 1 562 рублей за одну тысячу штук, в 2018 году — до 1 718 рублей и в 2019 году — до 1 890 рублей за тысячу штук. При этом расчетная (адвалорная) стоимость акциза, исчисляемая из максимальной розничной цены, увеличится с 13 до 14,5 процентов. Ставка акцизов на нагревательный табак (табачные изделия), увеличится до 4800 рублей за один килограмм. Облагаться акцизом будут электронные сигареты, как сами устройства, так и никотиносодержащая жидкость к ним.

продолжение материала на портале "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 05.12.16