Кабмин хочет урезать дотации Чечне и Крыму

Кремль собирается урезать федеральные дотации республикам Чечня и Крым в бюджете 2017 года, проходящем второе чтение. Впрочем, в сумме они все равно останутся крупнейшими получателями среди регионов.

По расчетам правительства, дотации Чечне снизятся на 0,6 млрд рублей по сравнению с текущим годом – до 40,4 млрд. Известно, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал такое предложение Минфина, ссылаясь на последствия войны. Зато в конце сентября поддержал другое его предложение о перераспределении части доходов от налога на прибыль в пользу более нуждающихся дотационных регионов.

Незначительно может сократиться и финансирование Крыма – до 0,65 млрд рублей относительно нынешних 37,8 млрд.

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