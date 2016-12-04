Вместо снижения расходов бюджета можно просто нарастить доходы
4 декабря 2016, 09:19 [ «АН-онлайн» ]
Пока экономисты ищут статьи в бюджете для сокращения расходов, в России остаётся неэффективным добыча и экспорт драгоценных камней. Мы постепенно теряем позиции на мировом рынке самоцветов. Богатейшие копи заброшены и кормят лишь нелегальных старателей.
На Урале более тысячи разновидностей самоцветов. Сегодня Россия даёт до 80% мирового производства янтаря, а его качество выше всяких похвал. Больше всех в мире добываем жадеита – 60–65 тонн. Урал всё ещё богат яшмой, а в Бурятии добывают треть мирового нефрита. Дагестан знаменит горным хрусталём и агатом, вокруг Байкала – лазурит, родонит, аметист. На Таймыре у Норильска добывают оливин. Из недр Крыма извлекают сердолик, оникс и опал. Но от былой гегемонии России нет и следа: Бразилия обеспечивает подавляющую часть мировой добычи горного хрусталя, топазов и аметистов, Австралия – благородного опала и сапфиров, ЮАР – тигрового глаза и алмазов.
Эксперты называют причины нерентабельности собственной добычи драгкамней – удалённость, труднодоступность копий, развитие производства искусственных минералов, антирыночные государственные правила.
Если же привести правовую базу в порядок, может оказаться, что по самоцветам мы будем впереди планеты всей.