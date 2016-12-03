Морфлот спасёт экономику страны

Экономисты увидели будущее российской торговли в морских перевозках. Главное их преимущество перед другими видами транспорта – потрясающая дешевизна – всего 2% наценки.



Как объясняют эксперты, по статистике, если возить груз по железной дороге, это добавляет к цене примерно 10%, автомобильные перевозки на фурах раздувают стоимость на 15–20%. Средняя наценка при перевозке по морю всего 2%, даже если судно идёт на многие тысячи километров. Так что выгода фантастическая.



В 2016 г. весь торговый флот нашей страны насчитывает 1140 судов, в том числе 720 сухогрузов и 215 танкеров. Из всей флотилии лишь 430 кораблей ходят под российским флагом, остальные прячутся от налогов под так называемыми удобными флагами Панамы, Либерии и т.д. По грузоподъёмности наш флот 20-й в мире.



Для сравнения, китайская торговая флотилия способна перевезти в 19 раз больше грузов, германская – в шесть, индийская – вдвое. Именно с помощью морских перевозок в своё время КНР нарастила экспорт в три раза за пять лет, Мексика – удвоила за шесть лет. Для этого обе страны целенаправленно строили собственные торговые флотилии, делая ставку на максимально крупные суда. Поэтому существенно удешевить и российский экспорт и импорт поможет морфлот, что даст толчок развитию экономики в целом.



