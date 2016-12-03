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СМИ: Япония и Россия намерены сотрудничать по двум направлениям

3 декабря 2016, 07:34 [ «АН-онлайн» ]

СМИ: Япония и Россия намерены сотрудничать по двум направлениям
globallookpress.com

Японские СМИ накануне визита в Страну восходящего солнца российского лидера пишут о планах сотрудничества с Россией. Сообщается, что две страны намерены подписать 15-16 декабря два меморандума о сотрудничестве.

Прежде всего Россия и Япония намерены развивать отношения в областях здравоохранения и связи, передают РИА Новости.

Сообщается, что будут подписаны соглашения между почтовыми департаментами двух стран. Планируется также расширять сотрудничество в сферах высшего образования, высоких технологий, таможенного контроля и молодежного движения.

Япония намерена развивать с Россией энергетическое сотрудничество. Газовые проекты российской компании "Новатэк" входят в список 30 основных для Японии проектов.

 

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