Франция может помочь Украине расплатиться с Россией по газу

Франции предлагается посодействовать в скорейшей оплате Украиной долга по газу перед Россией. Глава российского финансового ведомства Антон Силуанов попросил об этом своего французского коллегу.

Франция – активный участник деятельности Международного валютного фонда, к ее мнению прислушиваются международные эксперты. Поэтому будет полезным, если глава Минфина Франции Мишель Сапен поднимет в МВФ вопрос по задолженности Украины перед Россией, заявил Силуанов.

Французский коллега Силуанова обещал помочь в этом вопросе. Напомним, Россия в начале 2016 года обратилась в Лондонский Высокий суд, чтобы взыскать с Украины задолженность в три миллиарда долларов плюс еще 75 миллионов – проценты по данному долгу.