Набиуллина рассказала, какие сферы экономики первыми выйдут из кризиса

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, каким образом будет происходить подъем экономики в России. По ее словам, не стоит ожидать, что сразу все сферы смогут преодолеть спад.

Набиуллина отметила, какие отрасли, прежде всего, смогут «поднять голову». По ее словам, улучшений стоит ждать, в первую очередь, в сельском хозяйстве, а также пищевой, химической, добывающей промышленности. Они уже сейчас показывают устойчивый рост, сообщает ria.ru.

При этом другие отрасли еще находятся в упадке. Дела идут не очень хорошо в тех сферах, которые так или иначе связаны с импортом. Например, строительный рынок, торговля, транспортные услуги.