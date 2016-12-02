Пакет договоренностей по реализации соглашения между Турцией и Россией «Турецкий поток» ратифицирован парламентариями Турции в ночь на 2 декабря. Из 223 депутатов за реализацию договора проголосовало 210.

Турецкая парламентская комиссия по международным отношениям 29 ноября также одобрила данный проект, поэтому нынешнее решение депутатов – лишь формальность, передает ТАСС.

Проект "Турецкий поток" российское правительство презентовало в декабре 2014 года как альтернативу проекту "Южный поток". В планах строителей было возведение на морском участке четырех ниток трубопровода по 15,75 млрд куб м каждая. Но затем все контакты и работы по строительству были заморожены, в том числе и по причине политического кризиса в отношениях между Москвой и Анкарой.

«Турецкий поток» доставит газ по трубам через Черное море до Турции, а затем – и до пределов Греции. По морю газопровод протянется на 910 км, а по суше – еще на 180 км. Проект оценивают в 11,4 миллиарда евро.