Путин: IT-индустрия станет ключевой в экономике

России нужна современная цифровая экономика, заявил сегодня Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Экспорт отечественной IT-индустрии за пять лет вырос в два раза, продано продукции на сумму $7 млрд.

Причины столь бурного роста IT-компаний Путин видит в предоставленных налоговых льготах. При этом, если шесть лет назад налоговые отчисления составляли 28 с небольшим млрд рублей, то всего через два года — уже 54 млрд рублей. А значит, есть смысл поддержать хорошие тенденции, продлив льготы компаниям информационных технологий до 2023 года.

В целом, считает президент, через 14 лет в ОПК должно быть не менее 50 процентов гражданской продукции. Собственные цифровые и «сквозные» технологии (квантовые, робототехника, нейротехнология и так далее) научные разработки дадут экономике России неоспоримые преимущества. Именно IT-индустрия должна будет стать в ней одной из ключевых отраслей.

Читайте также:

Путин обсудит реализацию своего послания Федеральному собранию с кабмином

Microsoft присоединяется к санкциям против РФ