Путин: IT-индустрия станет ключевой в экономике
1 декабря 2016, 13:37 [ «АН-онлайн» ]
России нужна современная цифровая экономика, заявил сегодня Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Экспорт отечественной IT-индустрии за пять лет вырос в два раза, продано продукции на сумму $7 млрд.
Причины столь бурного роста IT-компаний Путин видит в предоставленных налоговых льготах. При этом, если шесть лет назад налоговые отчисления составляли 28 с небольшим млрд рублей, то всего через два года — уже 54 млрд рублей. А значит, есть смысл поддержать хорошие тенденции, продлив льготы компаниям информационных технологий до 2023 года.
В целом, считает президент, через 14 лет в ОПК должно быть не менее 50 процентов гражданской продукции. Собственные цифровые и «сквозные» технологии (квантовые, робототехника, нейротехнология и так далее) научные разработки дадут экономике России неоспоримые преимущества. Именно IT-индустрия должна будет стать в ней одной из ключевых отраслей.
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